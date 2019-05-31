Скончалась жена президента Израиля Нехама Ривлин

14:04 | 4.06.2019

73-летняя жена президента Израиля Реувена Ривлина Нехама Ривлин скончалась через несколько месяцев после пересадки донорского легкого, сообщает канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.



«Вместе со всеми гражданами Израиля моя супруга Сара и я выражаем глубокие соболезнования. Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь», — цитирует сообщение «РИА Новости».



Ривлин была в браке с главой Израиля с 1971 года.