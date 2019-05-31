ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования от почты пользователей

13:59 | 4.06.2019

ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», но компания отказывается их передать: ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы «Яндекса». За аналогичный отказ ранее был заблокирован Telegram, рассказали РБК источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу».



«Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» входят в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), а согласно «пакету Яровой» структуры ФСБ имеют право требовать от любого участника реестра ключи шифрования.