Владимир Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

13:48 | 4.06.2019

Владимир Зеленский планирует обсудить стратегию возвращения Крыма во время предстоящего визита в Брюссель. Подробности данной стратегии не разглашаются, но известно, что позиция нынешнего украинского руководства осталась неизменной: Киев считает Крым украинской территорией и намерен добиваться его возвращения, передает gazeta.ru.



«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — пояснила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Она отметила, что администрация Зеленского «хочет быть прозрачной», однако не будет раскрывать детали до принятия окончательного решения.



Зеленский посетит Брюссель 4 июня. Это станет его первым зарубежным визитом в качестве президента Украины.