Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

17:00 | 31.05.2019

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.



«Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», — пояснил Харадинай в интервью RTK («Радио и телевидение Косово»).



Краснощекова задержали в Косово во время операции силовиков, позже его отпустили. Он был ранен и находился в больнице. Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич посетил россиянина в больнице.