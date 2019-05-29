Двух россиян задержали на Бали за продажу наркотиков

16:53 | 31.05.2019

Индонезийская полиция задержала на острове Бали пятерых иностранцев за продажу наркотиков. Двое из них — граждане России, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы Индонезии. Американец, два испанца и россияне были задержаны с 20 по 24 мая в районе популярного курорта Кута, однако об этом стало известно только сейчас.



В Индонезии действуют строгие законы о наркотиках, десятки осужденных контрабандистов находятся в камере смертников, указывает AP. Последний раз смертную казнь за торговлю наркотиками применили к осужденным в июле 2016 года, тогда казнили индонезийца и трех иностранных граждан.