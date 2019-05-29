В Счётной палате предложили расширить использование материнского капитала

16:46 | 31.05.2019

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала. Там также отметили эффективность данной программы и подчеркнули, что решение о её продлении будет приниматься после всесторонней оценки. «На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова, передает РИА «Новости».



Кроме того, Орлова сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.