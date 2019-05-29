Россия и мир
16:46 | 31.05.2019
В Счётной палате предложили расширить использование материнского капитала
Кроме того, Орлова сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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