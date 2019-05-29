Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен знаменитых россиян

16:34 | 31.05.2019

Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, столичный аэропорт Домодедово будет носить имя ученого Михаила Ломоносова, Внуково назовут именем авиаконструктора Андрея Туполева, а Шереметьево — в честь великого российского поэта Александра Пушкина.



Напомним, что названия для 47 аэропортов были выбраны россиянами в рамках конкурса «Великие имена России».