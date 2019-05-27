Россия и мир
14:03 | 30.05.2019
Американским врачам удалось выходить девочку, при рождении весившую 250 граммов
Это самый маленький ребенок, которого удалось выходить на данный момент. Команда врачей выхаживала девочку на протяжении пяти месяцев. Сейчас ребенок здоров.
© «Вечерние Ведомости»
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