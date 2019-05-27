Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


14:03 | 30.05.2019

Американским врачам удалось выходить девочку, при рождении весившую 250 граммов

Американским врачам удалось совершить чудо - они выходили девочку, вес которой при рождении составлял всего 245 граммов. Отмечается, что ребёнок родился по решению медиков в декабре 2018 года на 23-й неделе, на три месяца раньше положенного срока. Причиной для такого решения послужили осложнения в организме матери, из-за которых ребёнок в утробе не набирал вес, что грозило также серьёзными последствиями для материнского организма, передает РИА «Новости».

Это самый маленький ребенок, которого удалось выходить на данный момент. Команда врачей выхаживала девочку на протяжении пяти месяцев. Сейчас ребенок здоров.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:34 | 30.05.2019
В администрацию Екатеринбурга поступило более 9 тысяч предложений по месту для храма

15:21 | 30.05.2019
В первом квартале 2019 года бюджет Зауралья был исполнен с профицитом

15:13 | 30.05.2019
Свердловчанка не смогла выехать за границу из-за ошибки в паспорте

15:09 | 30.05.2019
Пермская «Олимпия» после реконструкции сможет принимать соревнования федерального уровня

15:01 | 30.05.2019
«Горьковка» презентует сборник воспоминаний писателя Всеволода Иванова

14:13 | 30.05.2019
Рыцарские турниры, эпоха Наполеона и мировые войны: на Урале пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции

14:04 | 30.05.2019
Проблемы размещения НТО в Перми рассмотрели на круглом столе

13:50 | 30.05.2019
Свердловская прокуратура выявила более 50 нарушений при эксплуатации гидротехнических сооружений

13:29 | 30.05.2019
Коммунистам отказали в референдуме по памятнику Ленину в Ревде

12:58 | 30.05.2019
Во Дворце молодежи открылась выставка продукции, изготовленной в колониях

12:38 | 30.05.2019
33-летний екатеринбуржец, работающий техником по монтажу сигнализации, задержан за кражу из коттеджа

12:32 | 30.05.2019
Благодаря нацпроекту в Прикамье высадили 5 тысяч кедров

12:28 | 30.05.2019
В центре Чернушки планируют создать современный стадион

12:21 | 30.05.2019
В Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»

12:13 | 30.05.2019
Кольцово возобновляет рейсы в Салоники

12:05 | 30.05.2019
В Зауралье 4-летняя девочка погибла на пожаре. «Мать оставила детей одних, ушла в магазин за пивом»

11:56 | 30.05.2019
На Урале уничтожили более тонны яблок и нектаринов

11:41 | 30.05.2019
Вынесен приговор жителю Артемовского, случайно застрелившему человека на охоте

11:24 | 30.05.2019
В Курганской области объекты культурного наследия отдадут инвесторам за 1 рубль

11:22 | 30.05.2019
На Ural Music Night-2019 выступят Хаски и группа «ГРОТ»

10:55 | 30.05.2019
Детскому омбудсмену Зауралья переименовали должность и отправили в «поле»

10:55 | 30.05.2019
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему референдум по храму может стать незаконным

10:37 | 30.05.2019
В ходе опрессовок в Екатеринбурге выявлено 28 повреждений

10:21 | 30.05.2019
«Т Плюс» проведет реновацию двух турбогенераторов Пермской ТЭЦ-9

10:20 | 30.05.2019
Екатеринбуржец задержан за контрабанду наркотиков из Польши

09:59 | 30.05.2019
В Екатеринбурге у должника арестовали гаражные боксы

09:49 | 30.05.2019
В ДТП на улице Бебеля погиб мотоциклист

09:32 | 30.05.2019
31 мая УФССП по Свердловской области окажет бесплатную юридическую помощь населению

29.05.2019

23:11 | 29.05.2019
На Урале рабочий, доведенный до отчаяния из-за невыплаты зарплаты, похитил начальника

21:01 | 29.05.2019
Свердловские оперативники ОЭБиПК выявили «лучшего по профессии»

19:36 | 29.05.2019
В Екатеринбурге Евгений Тищенко проведет поединок против ганца во время Всемирного боксерского форума

19:21 | 29.05.2019
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту кражи кредитной карты

19:19 | 29.05.2019
В Екатеринбурге нашёлся пропавший 26 мая 13-летний ребёнок

19:02 | 29.05.2019
Свердловчанину присудили 3 года тюрьмы условно за незаконную вырубку деревьев

18:49 | 29.05.2019
Лучшим налогоплательщиком Екатеринбурга стал УБРиР

18:44 | 29.05.2019
Пермские энергетики «ЕЭС-Гарант» – в реестре Фонда капремонта





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 