Американским врачам удалось выходить девочку, при рождении весившую 250 граммов

14:03 | 30.05.2019

Американским врачам удалось совершить чудо - они выходили девочку, вес которой при рождении составлял всего 245 граммов. Отмечается, что ребёнок родился по решению медиков в декабре 2018 года на 23-й неделе, на три месяца раньше положенного срока. Причиной для такого решения послужили осложнения в организме матери, из-за которых ребёнок в утробе не набирал вес, что грозило также серьёзными последствиями для материнского организма, передает РИА «Новости».



Это самый маленький ребенок, которого удалось выходить на данный момент. Команда врачей выхаживала девочку на протяжении пяти месяцев. Сейчас ребенок здоров.