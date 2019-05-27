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Россия и мир


13:56 | 30.05.2019

В WikiLeaks сообщили о переводе Джулиана Ассанжа в больничное крыло тюрьмы Белмарш

Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании. Сообщается, что за семь недель в тюрьме он сильно потерял вес. Ранее врачи диагностировали у Ассанжа депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, передает Вести.ру.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог, напоминает «Интерфакс».

© «Вечерние Ведомости»

 


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