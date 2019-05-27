В Конгрессе США заговорили об импичменте Дональда Трампа

13:52 | 30.05.2019

Конгресс США рассматривает вариант импичмента президента страны Дональда Трампа, заявил председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер 29 мая.



Об этом он заявил после отставки спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. Надлер обвинил Трампа в многочисленных преступлениях, в том числе обмане Конгресса, и призвал реагировать на нарушения.



«Все варианты рассматриваются, и ничего нельзя исключать. Не сомневайтесь, никто, даже президент не выше закона», — цитирует Надлера CNN.