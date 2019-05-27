В США в результате торнадо пострадали 130 человек

16:56 | 29.05.2019

Торнадо обрушились на ряд штатов США. По данным национальной метеорологической службы, 14 торнадо зафиксированы в Индиане, 12 в Колорадо, девять в Огайо. Прошлась стихия по Айове, Небраске, Иллинойсу, Миннесоте и Айдахо. В результате 130 человек получили ранения различной степени тяжести, передает rg.ru.



По информации агентства, торнадо привел к серьезным разрушениям, многие здания остались без крыш, с разбитыми окнами, произошли массовые отключения электричества.