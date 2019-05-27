Полиция Косово освободила задержанного россиянина

16:48 | 29.05.2019

Полиция Косово освободила россиянина Михаила Краснощекова, который входит в состав миссии ООН в Косово и Метохии. Всего были задержаны два человека, работающих в этой миссии. Президент Косово заявил, что россиянин мешал проведению полицейской операции, передает РБК.



Напомним, о задержании россиянина 28 мая сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что власти Косово также задержали 23 человека — сербов и боснийцев.