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Россия и мир


16:48 | 29.05.2019

Полиция Косово освободила задержанного россиянина

Полиция Косово освободила россиянина Михаила Краснощекова, который входит в состав миссии ООН в Косово и Метохии. Всего были задержаны два человека, работающих в этой миссии. Президент Косово заявил, что россиянин мешал проведению полицейской операции, передает РБК.

Напомним, о задержании россиянина 28 мая сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что власти Косово также задержали 23 человека — сербов и боснийцев.

© «Вечерние Ведомости»

 


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