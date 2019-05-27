Россия и мир
16:48 | 29.05.2019
Полиция Косово освободила задержанного россиянина
Напомним, о задержании россиянина 28 мая сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что власти Косово также задержали 23 человека — сербов и боснийцев.
© «Вечерние Ведомости»
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