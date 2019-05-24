Россия и мир
13:06 | 28.05.2019
В японском городе Кавасаки 30-летний мужчина устроил резню на автобусной остановке
Инцидент произошел около 7:45 утра возле станции Ноборито в городе Кавасаки. В результате атаки ранения получили 16 человек, включая 13 детей.
© «Вечерние Ведомости»
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