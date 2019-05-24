В японском городе Кавасаки 30-летний мужчина устроил резню на автобусной остановке

13:06 | 28.05.2019

В Японии выясняют обстоятельства нападения мужчины на группу детей и взрослых. По последним данным, два человека погибли. Некоторые из пострадавших, в том числе, дети, находятся в критическом состоянии. 30-летний мужчина был вооружен ножами. Он скончался после того, как сам порезал себе шею, передает «Эхо Москвы».



Инцидент произошел около 7:45 утра возле станции Ноборито в городе Кавасаки. В результате атаки ранения получили 16 человек, включая 13 детей.