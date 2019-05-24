В Кремле ответили на требование трибунала ООН выдать Киеву арестованных моряков

14:45 | 27.05.2019

Позиция Москвы относительно инцидента в Керченском проливе остается неизменной, и судьба находящихся под арестом украинских моряков зависит от хода следствия и решения суда. Об этом пресс-секретарь путина Песков заявил в разговоре с газетой «Ведомости».



Так в Кремле отреагировали на то, что 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и катера.



Речь идет об инциденте, который произошел в конце ноября прошлого года, когда неподалеку от Керчи российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. По утверждению российской стороны, украинские корабли вошли в территориальные воды России без разрешения и предупреждения и продолжали двигаться, несмотря на требование остановиться. Корабли задержали и отбуксировали в Керчь, находившихся на них моряков арестовали, в настоящее время они находятся в СИЗО в Москве, напоминает РБК.