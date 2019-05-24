СМИ сообщили о планах Минобороны ужесточить правила призыва

14:38 | 27.05.2019

Минобороны предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», пишут «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева.



Окончательно поправки планируется доработать к концу мая. Они расширяют полномочия призывных комиссий. Теперь врачи смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, дважды в год во время призывных кампаний.



Предполагается, что такие меры должны помочь в борьбе с медиками, которые за взятку освобождали призывников от службы, предоставляя им поддельные справки.