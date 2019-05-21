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Россия и мир


16:52 | 24.05.2019

В Северной Корее отказались возобновлять переговоры с США по ядерному разоружению

В Северной Корее отказались возобновлять переговоры с США по ядерному разоружению. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам неназванного сотрудника северокорейского МИД, причиной отказа от переговоров стали «односторонние требования о разоружении», выдвинутые администрацией президента США Дональда Трампа. Они же послужили причиной «намеренно сорванных» переговоров в феврале между лидерами стран.

Как напоминает РИА «Новости», в Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась ничем.

© «Вечерние Ведомости»

 


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