16:52 | 24.05.2019

В Северной Корее отказались возобновлять переговоры с США по ядерному разоружению. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



По словам неназванного сотрудника северокорейского МИД, причиной отказа от переговоров стали «односторонние требования о разоружении», выдвинутые администрацией президента США Дональда Трампа. Они же послужили причиной «намеренно сорванных» переговоров в феврале между лидерами стран.



Как напоминает РИА «Новости», в Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась ничем.