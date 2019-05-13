Пермь, Челябинск и Саратов назвали самыми хамскими городами России

15:54 | 21.05.2019

Маркетинговое агентство ZOOM MARKET провело исследование, в ходе которого выяснилось, что самые хамские города России — это Пермь и Челябинск. Третье место занял Саратов. На четвертом месте рейтинга расположилась Москва, на пятом — Брянск. В десятку также вошли Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Красндар. На последних строчках списка оказались Новосибирск (25 место), Санкт-Петербург (26) и Владивосток (27), передает iz.ru.



Как прояснили в Zoom Market, опрос проводился в мае. Аналитики спрашивали людей, часто ли тем приходится сталкиваться в своей жизни с хамством, где чаще всего им грубят, и часто ли сами они отвечают оппонентам тем же.