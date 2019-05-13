Глава ДНР Пушилин сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

16:57 | 17.05.2019

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы, самопровозглашенной ДНР Захарченко в августе прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на действующего руководителя республики Пушилина. По его словам, среди заказчиков есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Он добавил, что конкретные фамилии назвать не может.



Захарченко погиб в центре Донецка в результате взрыва в кафе «Сепар», в котором он находился с другими высокопоставленными чиновниками ДНР.