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Россия и мир


16:57 | 17.05.2019

Глава ДНР Пушилин сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы, самопровозглашенной ДНР Захарченко в августе прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на действующего руководителя республики Пушилина. По его словам, среди заказчиков есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Он добавил, что конкретные фамилии назвать не может.

Захарченко погиб в центре Донецка в результате взрыва в кафе «Сепар», в котором он находился с другими высокопоставленными чиновниками ДНР.

© «Вечерние Ведомости»

 


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