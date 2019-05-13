В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

16:54 | 17.05.2019

На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с главным редактором «Говорит Москва» Сергеем Доренко, передает РИА Новости. Десятки друзей, поклонников и коллег проводили журналиста в последний путь.



Доренко умер 9 мая в центре Москвы за рулём мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аорты. Журналисту было 59 лет.