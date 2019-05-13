В Шанхае в результате обрушения здания погибли пять человек

16:48 | 16.05.2019

Жертвами обрушения находившегося на реконструкции здания в Шанхае стали пять человек. Об этом сообщает портал «Пэнпай» со ссылкой на местные власти.



ЧП произошло 16 мая в районе Чаннин на улице Чжаохуа. Частично обрушилась крыша здания автодилера Mercedes-Benz, где проводили ремонтные работы, пишет телеканал «360». В результате под завалами оказались около 20 рабочих. По состоянию на 11:45 мск спасателям удалось вытащить из-под завалов 19 человек, пятеро из них, несмотря на усилия медиков, скончались, сообщает «РИА Новости».