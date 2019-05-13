Россия и мир
16:48 | 16.05.2019
В Шанхае в результате обрушения здания погибли пять человек
ЧП произошло 16 мая в районе Чаннин на улице Чжаохуа. Частично обрушилась крыша здания автодилера Mercedes-Benz, где проводили ремонтные работы, пишет телеканал «360». В результате под завалами оказались около 20 рабочих. По состоянию на 11:45 мск спасателям удалось вытащить из-под завалов 19 человек, пятеро из них, несмотря на усилия медиков, скончались, сообщает «РИА Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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