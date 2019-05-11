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Россия и мир


14:34 | 14.05.2019

В МИД РФ заявили, что США готовятся к применению ядерного оружия в Европе

США готовятся к применению ядерного оружия в Европе, размещая его в неядерных государствах. С таким заявлением выступил глава департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Ермаков, передает iz.ru. «К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.

© «Вечерние Ведомости»

 


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