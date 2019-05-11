Вице-премьер Голикова выступила против сокращения праздничных дней в мае

17:12 | 13.05.2019

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что против сокращения праздничных дней в мае, сообщает РИА «Новости».



Как отмечает ren.tv, Минтруд предложил, чтобы в 2020 году россияне отдыхали с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, но Совет Федерации считает, что лучше разделить долгие выходные дни, делать их более дробными.



Голикова же считает, что решение переноса большего количества выходных дней с января на май было сделано специально, чтобы люди могли 9 мая побыть с семьей, «заняться и хозяйством, и огородом».