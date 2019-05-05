В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду

10:12 | 7.05.2019

Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости заявил, что ведомство готовится к возможному введению запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды. «Минприроды России - за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны», - заявил он.



Как напоминает russian.rt.com, в марте Европарламент поддержал запрет на продажу в ЕС одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.