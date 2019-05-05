Россия и мир
10:12 | 7.05.2019
В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду
Как напоминает russian.rt.com, в марте Европарламент поддержал запрет на продажу в ЕС одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
© «Вечерние Ведомости»
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