На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с РФ

10:06 | 7.05.2019

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва. Об этом в эфире онлайн-студии «CapitalTV» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает РИА «Новости».



«К 2018 году внешнеэкономическая торговля между Россией и Украиной сократилась более чем в три раза, наш экспорт снизился более чем в четыре раза, в импорт из РФ - менее, чем в три раза», - заявил он.