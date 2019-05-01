Обнаружены два бортовых самописца потерпевшего катастрофу в Шереметьево SSJ-100

13:10 | 6.05.2019

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, обнаружены два бортовых самописца. Об этом РБК рассказали два источника в МЧС. По их словам, еще два черных ящика обнаружить пока не могут. Они находились в хвостовой части самолета, которая сильно пострадала от огня и жесткой посадки.



Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла в воскресенье вечером. После 28 минут полета экипаж экстренно вернулся в Шереметьево.При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна. По последним данным, на борту находились 78 человек, 41 из них погиб, напоминает РИА «Новости».