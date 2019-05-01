Палестина и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа

12:51 | 6.05.2019

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня при посредничестве Египта, сообщает Reuters со ссылкой на источник с палестинской стороны. Отмечается, что договоренность о прекращении огня начала действовать в понедельник в 4.30 (совпадает с мск).



Как напоминает «Интерфакс», всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и «Исламский джихад» в Газе. Итогами ударов израильских ВВС по сектору Газа стала гибель 23 палестинцев, 10 из них - боевики группировок ХАМАС и «Исламский джихад».