Индийская армия сообщила об обнаружении в Гималаях следов йети

17:21 | 30.04.2019

Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы «йети» (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.



В сообщении, опубликованном на странице Генерального директората общественной информации ведомства, говорится, что следы размером примерно 81x38 см были обнаружены экспедицией на территории Непала близ пика Макалу (пятая по высоте вершина мира) еще 9 апреля. «Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз — в Национальном парке Макалу-Барун», — также говорится в твиттере.

