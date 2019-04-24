17:15 | 30.04.2019

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных, передает РИА «Новости». Акихито еще в 2016 году заявил, что намерен передать пост своему сыну Нарухито. Он стал первым императором в современной истории Японии, который решил при жизни уйти на пенсию.



С новым императором в Японии начнется эра «Рэйва» — «Прекрасная гармония». 85-летний Акихито был императором почти 30 лет — он решил отречься от престола из-за возраста и состояния здоровья. После отречения Акихито получит титул «дайдзетэнно» («император на покое»), отмечает ТК «Дождь».