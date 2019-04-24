В американском штате Юта в психиатрическом центре для подростков произошел бунт

12:57 | 29.04.2019

Массовые беспорядки произошли в психиатрическом реабилитационном центре для подростков в американском штате Юта, сообщает РИА Новости. Представитель местной полиции Тиффани Аткин рассказал, что в результате многие из подростков пострадали, однако точное число неизвестно. Среди сотрудников центра пострадавших нет. По данным портала, на место прибыл спецназ и представители полиции. Известно об одном задержанном.