Президент Туркмении Бердымухамедов с внуком прочитали рэп про коня

12:53 | 29.04.2019

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп о коне. Глава государства выступил с собственным произведением на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе. Автором музыки является его внук Керимгулы. Он же аккомпанировал и подпевал президенту.



Бердымухамедов и его внук прочитали рэп про жеребенка ахалтекинской породы по имени Ровач, что значит «Благополучный». Этот жеребенок родился в первый день 2019 года, который проходит под девизом «Туркменистан – родина процветания». Бердымухамедов с Керимгулы спели о том, что Ровач – источник вдохновения и провозвестник благополучия для всего Туркменистана.