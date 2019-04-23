По данным опроса ВЦИОМ, 86% россиян считают себя счастливыми

17:08 | 25.04.2019

Большинство россиян (86%) заявили, что в целом считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Отмечается, что 35% респондентов на вопрос, считают ли они себя счастливыми, ответили «определённо да», 51% — «скорее да», 7% — «скорее нет», 4% — «определённо нет», 3% участников опроса затруднились дать ответ.



Как отмечает Kp.ru, процент счастливых людей довольно высок во всех социально-демографических группах, но респонденты в возрасте 25 – 34 лет и люди со средним и более высоким материальным положением были настроены более оптимистично (90% и 94%, соответственно), по сравнению с теми, кто жаловался на финансовые проблемы (67%).