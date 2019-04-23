СМИ опубликовали «военную доктрину» Владимира Зеленского

16:55 | 25.04.2019

Избранный президент Украины Владимир Зеленский подготовил документ о «военной доктрине». Об этом сообщил журналистам советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.



Согласно тексту доктрины, опубликованной изданием «Новое время», политик намерен сделать армию страны добровольной, а также отделить от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) должность начальника Генштаба. Командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат самостоятельность при принятии решений по отражению удара врага, передает iz.ru.



«Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО», — указано в доктрине.



При распределении финансов также планируется ввести стандарты НАТО. Так, 50 процентов будут направлять на содержание Вооруженных сил, 30 — на их перевооружение, еще 20 — на подготовку. Кроме того, из «доктрины» следует, что в распоряжении армии появится современное высокотехнологичное оружие, в частности средства разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, сообщает РИА «Новости».