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Россия и мир


16:55 | 25.04.2019

СМИ опубликовали «военную доктрину» Владимира Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский подготовил документ о «военной доктрине». Об этом сообщил журналистам советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Согласно тексту доктрины, опубликованной изданием «Новое время», политик намерен сделать армию страны добровольной, а также отделить от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) должность начальника Генштаба. Командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат самостоятельность при принятии решений по отражению удара врага, передает iz.ru.

«Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО», — указано в доктрине.

При распределении финансов также планируется ввести стандарты НАТО. Так, 50 процентов будут направлять на содержание Вооруженных сил, 30 — на их перевооружение, еще 20 — на подготовку. Кроме того, из «доктрины» следует, что в распоряжении армии появится современное высокотехнологичное оружие, в частности средства разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, сообщает РИА «Новости».

© «Вечерние Ведомости»

 


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