Чехия и Польша приостановили импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба»

16:51 | 25.04.2019

Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника. Ранее аналогичное решение приняли в Польше, объяснив это падением качества.



Как сообщили в Минэнерго России, «Транснефть», которая эксплуатирует российский отрезок трубопровода, пытается решить проблему с качеством нефти в кратчайшие сроки. По данным источника агентства, это может случиться уже к концу недели — в четверг российские власти проведут совещание по данному вопросу, передает lenta.ru.