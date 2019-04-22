В Минздраве заявили, что продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

16:51 | 24.04.2019

Министр здравоохранения России Скворцова заявила на итоговой коллегии Минздрава, что продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума — 72,9 года.



«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года», — рассказала Скворцова, отметив, что разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин сократилась до десяти лет.



Кроме того, был установлен исторический рекорд по уровню младенческой и материнской смертности. В 2018 году эти показатели снизились за год на 8,9 и 8,2% соответственно. Среднероссийский уровень смертности младенцев составил 5,1 на тысячу родившихся живыми, передает РБК.