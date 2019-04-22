«Малыш Трамп» вновь встретит президента США в Великобритании

11:53 | 24.04.2019

Во время визита в Британию президента США Дональда Трампа в небо запустят шар с его изображением в виде младенца в подгузнике. Как сообщает The Guardian, подобный шар стал символом протестов в прошлом году, когда Трамп в первый раз посетил Великобританию. Сами активисты называли себя няньками «малыша Трампа».



Один из активистов Лео Мюррей, принявший участие в акции в 2018 году, пообещал, что «малыш Трамп точно снова полетит», отметив, что это будет стоить больших денег — более £70 тыс. ($90,5 тыс.), передает gazeta.ru.