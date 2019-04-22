Тереза Мэй пригласила Владимира Зеленского посетить Великобританию

11:42 | 24.04.2019

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила избранного президента Украины Владимира Зеленского посетить Соединенное Королевство. Об этом сообщается на сайте британского правительства.



Тереза Мэй в ходе телефонного разговора также призвала его продолжать сдерживать «российскую агрессию», а также заверила, что Лондон намерен расширять партнерские отношения с Киевом в сферах обороны и безопасности, передает MK.ru.