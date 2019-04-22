Власти Турции пригрозили найти замену американским F-35

11:26 | 24.04.2019

Анкара в случае отказа США поставить истребители пятого поколения F-35 удовлетворит потребность в самолетах такого класса в другой стране, заявил РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее о замораживании программы поставок Турции F-35 объявил Пентагон. США поставили Турцию перед выбором: или российские зенитные системы С-400, или американские истребители.



Как напоминает lenta.ru, соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.