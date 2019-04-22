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Россия и мир


11:18 | 24.04.2019

Зеленскому посоветовали не встречаться один на один с Путиным

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского президента. «Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны, с которыми он не сможет «играться», — сказал Апаршин, передает «Интерфакс-Украина».

Также Апаршин считает, что Зеленский не должен соглашаться на переговоры с лидерами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщает news.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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