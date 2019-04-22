Зеленскому посоветовали не встречаться один на один с Путиным

11:18 | 24.04.2019

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского президента. «Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны, с которыми он не сможет «играться», — сказал Апаршин, передает «Интерфакс-Украина».



Также Апаршин считает, что Зеленский не должен соглашаться на переговоры с лидерами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщает news.ru.