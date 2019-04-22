Ким Чен Ын приехал в Приморский край на своём бронепоезде

11:02 | 24.04.2019

Лидер КНДР Ким Чен Ын, прибывший в Приморский край на своём спецпоезде, заявил, что его визит в Россию — «не последний». Об этом сообщается на сайте администрации Приморья. Также Ким Чен Ын заявил, что его приезд является первым шагом в развитии отношений с Россией. «Это только первый шаг», – сказал он.



25 апреля пройдут переговоры Путина и главы КНДР. В преддверии саммита пресс-секретарь президента Песков обозначил потенциальную программу разговора. Заявленные темы актуальны и ожидаемы — в числе прочего, упомянуты развитие отношений между странами и вопрос ядерной программы КНДР, передает gazeta.ru.