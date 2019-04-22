Бывший президент Украины Янукович планирует вернуться на Украину

10:53 | 24.04.2019

Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться на родину после прихода к власти избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом заявил в интервью «Известиям» адвокат Януковича Виталий Сердюк.



Сердюк подчеркнул, что избрание Зеленского не влияет на желание Януковича вернуться на Украину, но теперь экс-президент надеется, что расследование дела против него не будет «чрезмерно политизироваться». На территории России Янукович находится «временно и вынужденно», добавил юрист, передает РБК.