В Оренбурге пожарная машина раздавила легковой автомобиль. ДТП попало на видео

Фото: очевидцы ДТП/соцсеть «ВКонтакте»

Фото: очевидцы ДТП/соцсеть «ВКонтакте»

Днем 16 апреля в Оренбурге, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Восточной, водитель автомобиля Mazda не пропустил двигавшийся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, пожарный автомобиль «Урал». В результате «Урал» просто переехал легковушку, не оставив ни единого шанса на выживание пассажирке Mazda. Водитель легкового автомобиля остался жив и был госпитализирован. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения и был выложен в сеть.«Пожарный автомобиль лесной охраны двигался с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом для тушения пожара, возникшего на землях лесного фонда. На пересечении улицы Восточной и проспекта Гагарина легковой автомобиль не уступил дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автомобиля, что повлекло дорожно-транспортное происшествие», — прокомментировал случившееся представитель пресс-службы Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области, которому принадлежит пожарный автомобиль.