Жуткая авария в Тюмени попала на видео

Фото: vk.com/Виктор Крамской

Фото: vk.com/Евгений Мыльников

Жуткая авария произошла накануне, 20 апреля, на улице 50 Лет ВЛКСМ в Тюмени. Автомобиль Land Rover Discovery на полном ходу таранит стоящие в пробке автомобили. В массовом ДТП пострадали 5 автомобилей. Об этом сообщает тюменский портал «Tyumen Times, hot videos @ news».По словам очевидцев, водитель Land Rover, очень похоже, был без сознания.«Водитель «Ренджа» (на самом деле, Land Rover *примечание tyumentimes.ru) был в отключке, первую машину он зацепил на Салтыкова-Щедрина, 58. Водитель первой машины подтвердил, что в момент ДТП у водителя «Ренджа» голова была повисшая вниз. После удара (водитель) «Ренджа» без сознания (нажал) педаль в пол и вылетел на Т-образный перекресток, где пострадало 6 участников движения. Женщина в «Кашкае» была в сознании, но очень в тяжелом состоянии. Водитель Ренджа пробил голову, но сам передвигался», — передаёт tyumentimes.ru слова очевидца аварии Константина Павлова.По предварительным данным УГИБДД по Тюменской области, в аварии пострадали три человека, они были доставлены в ОКБ №2. Женщина из Ниссана находится в реанимации.Момент аварии был записан видеорегистратором стоящего в пробке автомобиля и опубликован порталом tyumentimes.ru.