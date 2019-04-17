Более 50 человек стали жертвами взрывов во время празднования Пасхи на Шри-Ланке

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На Шри-Ланке практически одновременно прогремели шесть взрывов во время празднования Пасхи.Террористической атаке подверглись три отеля и одна церковь в Коломбо, ещё два взрыва прогремели в церквях в столичном пригороде Негомбо.По последним данным жертвами террористических актов стали 52 человека, ещё несколько сотен человек получили ранения. Об этом в воскресенье, 21 апреля, со ссылкой на Agence France-Presse, сообщает ТАСС.На текущий момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.