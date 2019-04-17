«Основания для обысков в издании были»: журналист Асафов об уголовном деле против «Росбалта»

21:04 | 19.04.2019

Фото: Федеральное агентство новостей

Ранее сообщалось, что в столичном офисе агентства «Росбалт» прошли обыски. Их инициировали в рамках уголовного дела, заведенного против СМИ из-за заявления российского бизнесмена Алишера Усманова. Последний обвинил ИА в клевете. Независимые эксперты находят, что все основания для такого шага у силовиков Москвы были.



Журналист Александр Асафов убежден, что «если бы это произошло 15 лет назад, я бы сказал, что да — это попытка надавить на свободное СМИ и журналистов. Но сейчас я знаю практику по таким делам и понимаю, что в наше время правоохранители опасаются совершать действия, которые лишены оснований. Думаю, что в данном случае основания были. Если доказательств по иску о клевете не найдут — перед журналистами извинятся». Об этом он рассказал изданию «Народные Новости».



Отметим, что руководитель USA Really Александр Малькевич ранее обращался к Роскомнадзору с просьбой приглядеться к работе творческого коллектива либерального агентства «Росбалт».