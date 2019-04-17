Лукашенко заявил о планах изменить конституцию Белоруссии

16:57 | 19.04.2019

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о планах изменить конституцию и усилить полномочия других ветвей власти. Об этом он сказал во время ежегодного послания к народу и парламенту, передает «Эхо Москвы».



«Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался», - заявил президент.



По его мнению, Белоруссия прошла тот этап, когда стране нужна была «вот такая сильная власть, какая у нас есть». Часть полномочий должны получить правительство с парламентом, а также политические партии, сообщает Интерфакс.