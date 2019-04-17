Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


 

16:48 | 19.04.2019

По данным СМИ, «Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции США

Венесуэльские власти используют услуги российской корпорации «Роснефть» для обхода американских санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы, утверждает агентство Reuters.

Агентство описывает схему так: государственная нефтегазовая компания PDVSA передает «Роснефти» счета-фактуры с продаж нефти, а российская компания оплачивает их с дисконтом, но сразу (Вашингтон запретил американским компаниям заключать нефтяные сделки с правительством или госкомпаниями Венесуэлы со сроком выплаты более 30 и 90 дней). Затем «Роснефть» получает с покупателя венесуэльского топлива полную сумму.

Благодаря этому российская компания становится посредником между продавцом и конечным покупателем нефти. Агентство отметило, что не получило официальных комментариев ни от Москвы, ни от Каракаса.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:16 | 19.04.2019
Ремонт на Чусовском мосту начнется уже в 20-х числах апреля

18:00 | 19.04.2019
В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по благоустройству Шарташского лесопарка

17:16 | 19.04.2019
В Верхней Пышме участок Успенского проспекта закроют на реконструкцию

17:04 | 19.04.2019
В Екатеринбурге организаторы азартных игр получили реальные сроки

16:50 | 19.04.2019
Более 530 жителей Добрянки получили возможность пользоваться новыми лифтами

16:45 | 19.04.2019
ГИБДД напоминает о перекрытии центра Екатеринбурга из-за репетиции парада Победы

16:45 | 19.04.2019
В Пермском крае создан Нытвенский городской округ

16:39 | 19.04.2019
Открыта регистрация на главный молодежный форум ПФО «iВолга-2019»

16:34 | 19.04.2019
В лесах Свердловской области выявлено более 80 нарушений пожарной безопасности

15:52 | 19.04.2019
Из Свердловской области выдворят 96 нелегальных мигрантов

15:17 | 19.04.2019
Депутат думы Екатеринбурга предложила пересмотреть организацию школьного питания

15:03 | 19.04.2019
В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей

14:45 | 19.04.2019
Таможенники и полицейские изъяли вторую партию «серой» техники в магазине Екатеринбурга

14:22 | 19.04.2019
Екатеринбуржец, работающий резчиком металла, пытался вскрыть банкомат на Бебеля

14:12 | 19.04.2019
В Пермь пришла пора субботников

14:09 | 19.04.2019
В Зауралье школьник нашел потерянный телефон и отнес в полицию

14:06 | 19.04.2019
МФЦ Прикамья начинают прием заявок от сельхозпроизводителей на получение субсидий

14:01 | 19.04.2019
В Екатеринбурге для ветеранов ВОВ запустят горячую линию

13:57 | 19.04.2019
В 2021 году Пермь станет столицей Всероссийских Дельфийских игр

13:18 | 19.04.2019
В Пермском крае стартовал прием заявок на кадровый конкурс «Молодежный резерв-2019»

12:59 | 19.04.2019
В Ирбите стабилизировался уровень воды в реке Ница

12:51 | 19.04.2019
Власти снова предложили перенести «Монстрацию» на Вторчермет

12:38 | 19.04.2019
В Перми продолжается выдача сертификатов на летний отдых детей

12:28 | 19.04.2019
Екатеринбургский МУП оштрафован за разрушающийся «Дом мещанки Захаровой» на Хохрякова

12:17 | 19.04.2019
Более 20 достопримечательностей Нытвы появились в онлайн-картах

12:06 | 19.04.2019
Студенческий театр Пермского политеха вышел в финал окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

12:00 | 19.04.2019
Прикамье поучаствует в создании окружного центра реабилитации людей с особенностями ментального развития

11:55 | 19.04.2019
Энергетики «ПСК» проверят теплосети Перми с помощью красителя

11:55 | 19.04.2019
Сегодня в Екатеринбурге стартует традиционная акция «Библионочь»

11:49 | 19.04.2019
«Лидеры России» предложили идеи по развитию Пермского края

11:44 | 19.04.2019
В Перми постепенно потеплеет

11:29 | 19.04.2019
Алапаевца, ударившего полицейского, оштрафовали на 20 тысяч рублей

11:00 | 19.04.2019
На Среднем Урале сократилась численность лосей и кабанов

10:41 | 19.04.2019
В Кургане пройдет межрегиональная выставка «Строительство. Промышленность. Инфраструктура».

10:38 | 19.04.2019
В понедельник перекроют часть улицы Цвиллинга

10:20 | 19.04.2019
Турист из Свердловской области грел воду над Вечным огнем в Волгограде







Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 