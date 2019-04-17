По данным СМИ, «Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции США

16:48 | 19.04.2019

Венесуэльские власти используют услуги российской корпорации «Роснефть» для обхода американских санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы, утверждает агентство Reuters.



Агентство описывает схему так: государственная нефтегазовая компания PDVSA передает «Роснефти» счета-фактуры с продаж нефти, а российская компания оплачивает их с дисконтом, но сразу (Вашингтон запретил американским компаниям заключать нефтяные сделки с правительством или госкомпаниями Венесуэлы со сроком выплаты более 30 и 90 дней). Затем «Роснефть» получает с покупателя венесуэльского топлива полную сумму.



Благодаря этому российская компания становится посредником между продавцом и конечным покупателем нефти. Агентство отметило, что не получило официальных комментариев ни от Москвы, ни от Каракаса.