В Японии выписали из больницы младенца, родившегося весом 258 г

14:54 | 19.04.2019

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года в префектуре Нагано. С тех пор он набрал почти 3 кг и может самостоятельно пить материнское молоко, пишет RT. Отмечается, что ребёнок не рос в утробе матери из-за аномалии.



Мать ребенка испытывала проблемы со здоровьем во время беременности — у нее развилась гипертония. Опасаясь за состояние плода, врачи решили провести кесарево сечение на 24-й неделе беременности. Изначальный вес ребенка в 258 г стал самым низким среди недоношенных детей, которые сумели выжить, отмечает iz.ru.