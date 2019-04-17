В Токио мусоровоз после ДТП врезался в толпу прохожих

14:52 | 19.04.2019

В Токио мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем и сбил прохожих, пострадали десять человек, пишет Mainichi Shimbun со ссылкой на полицию. Уточняется, что мать с двухлетним ребенком находятся в коме. От удара мусоровоз перевернулся. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.