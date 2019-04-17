14:43 | 19.04.2019

В России могут появиться частные кладбища. Соответствующий законопроект готовит министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Российская газета».



Как пишет издание, речь идет не о коммерческом объекте, а о государственно-частном партнерстве. Так, на государственной земле организуют новые кладбища с частными операторами, которые и будут получать прибыль за оказанные услуги. Отмечается, что в некоторых регионах такая схема уже работает.