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Россия и мир


 

14:43 | 19.04.2019

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища. Соответствующий законопроект готовит министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Российская газета».

Как пишет издание, речь идет не о коммерческом объекте, а о государственно-частном партнерстве. Так, на государственной земле организуют новые кладбища с частными операторами, которые и будут получать прибыль за оказанные услуги. Отмечается, что в некоторых регионах такая схема уже работает.

© «Вечерние Ведомости»

 


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