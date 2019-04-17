Интернет-магазин «Связной» из-за программного сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. рублей

14:40 | 19.04.2019

Интернет-магазин «Связной» из-за программного сбоя продавал смартфоны по заниженным ценам на протяжении нескольких минут. Некоторые модели iPhone продавались по шесть тысяч рублей.



Все, кто успел сделать заказы за время сбоя – а это порядка 850 клиентов – получат товар по цене на момент покупки – отметили в компании. Как отмечает РИА Новости, IPhone 8 c памятью 64 Гбайта можно было заказать за шесть тысяч рублей. Сейчас на сайте «Связного» он стоит почти 45 тысяч.